美国与加拿大经济指标预测--11月4日-11月11日****

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透11月4日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月31日当周------------------------------
11月4日(五)
1100 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 增加1.22 增加6.09
失业率 7.1% 7.1%
全职就业人数(万人) -- 增加6.38
兼职就业人数(万人) -- 减少0.29
就业参与率 66.8% 66.8%
1230 加拿大建筑许可 9月 +2.8% -10.4%
1230 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加9.5 增加10.3
制造业就业岗位(万个) 增加0.1 减少1.3
民间就业岗位(万个) 增加12.0 增加13.7
失业率 9.1% 9.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.3 34.3
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月28日当周 -- 121.3
----------------------------------11月7日当周-------------------------------
11月7日(一)
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加50.0 减少95.0
11月8日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月5日当周 -- +0.7%
1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 -- 20.59
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月5日当周 -- +5.2%
1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 40.3
11月9日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月4日当周 -- 665.6
再融资指数 -- 3,539.3
1330 加拿大新屋价格指数 9月 -- +0.1%
1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.5% +0.4%
趸售销售 +0.8% +1.0%
11月10日(四)
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差460 逆差456.1
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月05日当周 -- 39.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.45
续请失业金人数(万人) 10月29日当周 -- 368.3
1330 美国出口物价 10月 +0.3% +0.4%
进口物价 +0.2% +0.3%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 -- 逆差6.2
出口(亿加元) -- 378.6
进口(亿加元) -- 384.9
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 -- 赤字645.7
11月11日(五)
退伍军人节 美国政府机构与债市关闭,股市正常交易
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 -- 60.9
现况指数 -- 75.1
预期指数 -- 51.8
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月4日当周 -- -- (完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)