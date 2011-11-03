〔韩国热股〕LG电子决定增发1万亿韩元股票,以加强新业务--报导

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透首尔11月3日电---有媒体周四报导称,韩国LG电子(066570.KS)已决定增发1万亿韩元(8.914亿美元)股票,以加强其新业务.
Edaily没有指明消息来源的报导称,LG电子不存在流动性问题.
LG电子发言人说,他正研究该报导.
LG电子正在太阳能、医疗和水处理等新领域进行扩张,因其主要业务获利承压.(完)
--编译 杜明霞;审校 程琳
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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