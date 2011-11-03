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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 13:57 BJT

〔韩国热股〕LG电子决定增发1万亿韩元股票,以加强新业务--报导

路透首尔11月3日电---有媒体周四报导称,韩国LG电子(066570.KS)已决定增发1万亿韩元(8.914亿美元)股票,以加强其新业务.

Edaily没有指明消息来源的报导称,LG电子不存在流动性问题.

LG电子发言人说,他正研究该报导.

LG电子正在太阳能、医疗和水处理等新领域进行扩张,因其主要业务获利承压.(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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