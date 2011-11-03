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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 14:20 BJT

〔欧股业绩〕安赛乐米塔尔第三季净利为6.59亿美元,逊于预估

路透布鲁塞尔11月3日电---安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)表示:

* 第三季净利为6.59亿美元,路透调查预估为8.09亿

* 第三季未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为24亿美元,路透调查预估为24.9亿

* 第三季营收为242亿美元,路透调查预估为232.9亿

* 预计中国经济将会软着陆

* 美国住宅建筑可能很快出现改善,因新房屋开工处在六个月高位且预计建筑许可将会上升(完)

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