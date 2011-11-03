〔欧股业绩〕安赛乐米塔尔第三季净利为6.59亿美元,逊于预估

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透布鲁塞尔11月3日电---安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)表示:
* 第三季净利为6.59亿美元,路透调查预估为8.09亿
* 第三季未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为24亿美元,路透调查预估为24.9亿
* 第三季营收为242亿美元,路透调查预估为232.9亿
* 预计中国经济将会软着陆
* 美国住宅建筑可能很快出现改善,因新房屋开工处在六个月高位且预计建筑许可将会上升(完)
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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