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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 14:25 BJT

〔韩国股市〕收低1.48%,受欧债危机不确定性与LG股价大跌拖累

路透首尔11月3日电---韩国股市周四下滑,因欧元区债务问题相关不确定性挥之不去,且LG电子(066570.KS)等LG相关个股大跌,受有关认股权发行的传言打压.

LG电子股价收跌13.7%,创下逾三年最大单日百分比跌幅.LG显示器(034220.KS)下滑6.3%.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收跌1.48%至1,869.96点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 隋芬

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