〔韩国股市〕收低1.48%,受欧债危机不确定性与LG股价大跌拖累

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透首尔11月3日电---韩国股市周四下滑,因欧元区债务问题相关不确定性挥之不去,且LG电子(066570.KS)等LG相关个股大跌,受有关认股权发行的传言打压.
LG电子股价收跌13.7%,创下逾三年最大单日百分比跌幅.LG显示器(034220.KS)下滑6.3%.
韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收跌1.48%至1,869.96点.(完)
--编译 王丽鑫;审校 隋芬
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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