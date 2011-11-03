〔欧股业绩〕法国巴黎银行第三季获利锐减,受计提希腊债券亏损拨备影响

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透巴黎11月3日电---法国最大的上市银行--法国巴黎银行(BNPP.PA)周四公布的第三季获利下滑71.6%,此前该行为希腊债券计提20亿欧元(27.6亿美元)亏损拨备,规模高于预期,并出售价值数十亿欧元的欧元区政府公债.
法巴银行在声明中表示,亏损拨备规模相当于该行所持希腊主权债敞口的60%,高于其之前预计的希腊债券亏损拨备17亿欧元.
该行第三季净利下降71.6%,至5.41亿欧元,低于路透访问的九位分析师预估均值9.919亿欧元.
营收下滑7.6%至100亿欧元,亦低于分析师预估均值104.8亿欧元.(完)
--编译 王翔琼;审校 白云
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