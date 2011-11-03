〔欧股业绩〕法国巴黎银行第三季获利锐减,受计提希腊债券亏损拨备影响

路透巴黎11月3日电---法国最大的上市银行--法国巴黎银行(BNPP.PA)周四公布的第三季获利下滑71.6%,此前该行为希腊债券计提20亿欧元(27.6亿美元)亏损拨备,规模高于预期,并出售价值数十亿欧元的欧元区政府公债.