〔美国金融〕SEC调查明富环球欧债投资是否涉及发布不实讯息--WSJ

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透11月3日电---华尔街日报引述消息人士报导称,美国证券交易委员会(SEC)展开一项调查,调查造成明富环球(MF Global)MFGLQ.PK垮台的63亿美元投资,是否涉及发布不实讯息.
明富环球因为从事欧债高风险交易失利,周一申请破产保护,根据芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)估算,明富环球面临客户资金短少6.33亿美元问题.
一知情消息人士对路透表示,监管者仍不确定这些资金去向,及不知去向的原因.
华尔街日报引述知情人士称,明富环球坚称,若有帐目短少,是因为资金卡在处理交易的银行方,或非蓄意的会计问题所致.
一位消息人士对华尔街日报表示,明富环球的交易通常在当天结清.但随着明富环球情况变得更加危急,银行业者扣住资金.
路透未能在下班时间取得明富环球和SEC置评.(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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