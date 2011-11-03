〔欧洲个股〕ING将裁减荷兰银行业务2,700个岗位,受希腊问题拖累

路透阿姆斯特丹11月3日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS(ING.N)周四表示,将裁减其荷兰银行业务的2,700个岗位,以应对市场恶化所导致的希腊等方面的损失.

"由于面临收入压力,我们必须在整个集团内进一步削减支出,以适应更加严峻的环境,并保持竞争力,"ING首席执行官(CEO) Jan Hommen在声明中称.(完)