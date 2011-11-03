〔欧洲个股〕ING将裁减荷兰银行业务2,700个岗位,受希腊问题拖累

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透阿姆斯特丹11月3日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS(ING.N)周四表示,将裁减其荷兰银行业务的2,700个岗位,以应对市场恶化所导致的希腊等方面的损失.
"由于面临收入压力,我们必须在整个集团内进一步削减支出,以适应更加严峻的环境,并保持竞争力,"ING首席执行官(CEO) Jan Hommen在声明中称.(完)
--编译 丁琦;审校 张若琪
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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