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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 14:41 BJT

〔欧股业绩〕宝马汽车(BMW)第三季营收为165.47亿欧元,略逊于预估

路透11月3日电---宝马汽车(BMW)(BMWG.DE):

* 第三季营收为165.47亿欧元,路透调查预估为167.1亿

* 第三季未计利息、税项之利润(EBIT)为17.16亿欧元

* 第三季税前获利16.44亿欧元

* 第三季净利为10.82亿欧元

* 预计2011年税前获利将大幅增长

* 确认此前宣布的2012年度获利目标 (完)

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