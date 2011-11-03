〔欧股业绩〕宝马汽车(BMW)第三季营收为165.47亿欧元,略逊于预估

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透11月3日电---宝马汽车(BMW)(BMWG.DE):
* 第三季营收为165.47亿欧元,路透调查预估为167.1亿
* 第三季未计利息、税项之利润(EBIT)为17.16亿欧元
* 第三季税前获利16.44亿欧元
* 第三季净利为10.82亿欧元
* 预计2011年税前获利将大幅增长
* 确认此前宣布的2012年度获利目标 (完)
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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