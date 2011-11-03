《热点透视》三角债再度困扰中国企业

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 徐文焰

路透香港11月3日电---中国企业强劲的盈利增长背後另有奥妙.尽管企业上半年净利增长快速,但营运现金流状况急剧恶化.需求低迷迫使不少企业为刺激销售而允许客户增加赊账.如果客户无法支付,由此产生的坏账恐将冲击企业及其贷款银行.类似的"三角债"问题在上世纪90年代就曾给中国企业带来困扰.

根据上证报资讯,中国上市公司今年前九个月的营运现金流比上年同期减少27%,尽管获利和营收分别增长了19%和25%.以网络搜索公司百度(BIDU.O)为例,虽然该公司第三季获利和营收分别较前季增加15%和22%,但经营活动带来的净现金流却下降15%.

这一问题在房地产开发商、高铁承建商和汽车制造商的供应商中尤为突出.随着政府影响逐渐淡出,这些企业纷纷推迟向供应商支付货款作为预防性措施.由此导致整个系统的资金流动放慢:9月广义货币M2增长幅度降至13%,上年同期约为20%.

不产生现金流的营收增长会带来两个问题.其一是,企业透支市场需求以支撑漂亮的营收数字,今天多卖出一辆汽车也许只意味着明天少卖出一辆;其二是,如果客户无法或者不愿付款,供应商可能最终不得不减记资产,从而侵蚀其获利.他们面临的难题可能也会传递至银行,而後者看起来极易受到冲击.中国银行业目前的坏账率处于1.1%的历史低点,恐怕难以维持.

中国政府在上世纪90年代清理三角债用了两年时间,而这次的任务将更加艰巨.企业一直在通过向银行以及影子金融机构融资来支持对客户的贷款.另外,整个系统的规模也远高于90年代.由于目前银行贷款馀额达到20年前的33倍,三角债问题可能导致的损失也将更大.(完)