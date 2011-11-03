〔欧股业绩〕瑞士再保险第三季获利超预估,预计市场将迎来全面复苏

* 瑞士再保险第三季净利为13亿美元

* 市场预估为第三季净利5.66亿美元

* 预计财产和意外险市场会迎来温和但全面的复苏

路透苏黎世11月1日电---瑞士再保险SRENH.VX公布的第三季获利远高于市场预期,此前其刚刚重新赢得在金融危机时期丢掉的一项信用评级.

作为全球第二大再保险公司,瑞士再保险第三季净利为13亿美元,一项路透调查的预估则为5.66亿美元.

该公司称:"瑞士再保险认为财产和意外险市场正在经历温和但却是全面的复苏."

上周,瑞士再保险公司重新获得了标准普尔的"AA-"评级,朝其业务扩大的目标迈出了关键的一步.

此前由于风险投资迫使其从巴菲特借款30亿瑞郎,瑞士再保险公司于2009年失掉了"AA-"评级.去年末瑞士再保险已归还上述款项.(完)