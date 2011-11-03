〔欧股业绩〕瑞士再保险第三季获利超预估,预计市场将迎来全面复苏

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
* 瑞士再保险第三季净利为13亿美元
* 市场预估为第三季净利5.66亿美元
* 预计财产和意外险市场会迎来温和但全面的复苏
路透苏黎世11月1日电---瑞士再保险SRENH.VX公布的第三季获利远高于市场预期,此前其刚刚重新赢得在金融危机时期丢掉的一项信用评级.
作为全球第二大再保险公司,瑞士再保险第三季净利为13亿美元,一项路透调查的预估则为5.66亿美元.
该公司称:"瑞士再保险认为财产和意外险市场正在经历温和但却是全面的复苏."
上周,瑞士再保险公司重新获得了标准普尔的"AA-"评级,朝其业务扩大的目标迈出了关键的一步.
此前由于风险投资迫使其从巴菲特借款30亿瑞郎,瑞士再保险公司于2009年失掉了"AA-"评级.去年末瑞士再保险已归还上述款项.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
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