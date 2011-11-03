《国际主要央行公开市场操作一览》--11月3日

路透上海11月3日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期公债、买入长期公债,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/01 卖出公债 -86.30 08/15/2012 - 03/31/2013

10/28 卖出公债 -88.70 10/31/2013 - 02/28/2014

10/27 买入公债 25.02 02/15/2036 - 08/15/2041

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)11月2日调降经济成长预估,上调失业率预估,并称正考虑购买更多抵押支持债券来刺激举步维艰的经济复苏.九名美联储决策小组成员投票赞成维持政策稳定,一名官员敦促立即推出更多刺激措施,主席贝南克则表示欧债危机给经济带来重大风险.[ID:nCN1193966][ID:nCN1193686]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/31 8天期反向交易 1827.73 1.5%(固定利率)

10/31 8天期定期存款 -1735.00 0.83%

11/02 7天期反向交易 5.05亿美元 1.08%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--德拉吉(Mario Draghi)11月1日走马上任,正式成为欧洲央行(ECB)总裁,等待他的是大量政策和人事安排难题,来自德国的压力和欧债问题将让德拉吉左右为难.德拉吉上周露面表示,准备好通过购买受困国家的债券,应对欧债危机.[ID:nCN1188810][ID:nCN1185134]

--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特表示,长期而言有可能推出欧元区共同债券,以预防欧元区出现可能影响其他国家的严重债务问题.[ID:nCN1185506]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 37,180

上周三 30,070

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当期变化 +7,110

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行10月27日通过扩大公债购买规模来放宽货币政策,称此举是因应日圆升值和欧洲债务危机带来的风险.央行将资产购买规模扩大5万亿(兆)日圆,至20万亿日圆(2,630亿美元),同时维持指标利率在0-0.1%不变,这是三个月来第二次推出货币刺激措施.日本央行一如预期,下调本财年和下一年度的经济成长预估,从2.9%下调至2.2%,但维持日本经济将继续温和复苏的观点.[ID:nCN1180076]

--财务大臣安住淳表示,该国在10月31日单方面干预了汇市,但拒绝就干预的规模做出评论.安住淳称,日本是次干预旨在打压投机客推升日圆的行为,因本币升值有可能破坏3月地震以来日本经济的复苏.[ID:nCN1185376]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行2,264.5亿台币存单,相较存单到期金额2,456亿,存单发行馀额减少191.5亿.[ID:nCT0415258]

--台湾央行周二表示,当日共发行830.5亿台币存单,相较存单到期金额369亿,存单发行馀额增加461.5亿.[ID:nCT0414516]

--台湾央行周一表示,今日共发行1,183亿台币存单,相较存单到期金额1,167.5亿,存单发行馀额增加15.5亿.央行当日未发行182天期存单.[ID:nCT0413740](完)