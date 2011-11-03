《国际主要央行公开市场操作一览》--11月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海11月3日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期公债、买入长期公债,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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11/01 卖出公债 -86.30 08/15/2012 - 03/31/2013
10/28 卖出公债 -88.70 10/31/2013 - 02/28/2014
10/27 买入公债 25.02 02/15/2036 - 08/15/2041
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(美联储,FED)11月2日调降经济成长预估,上调失业率预估,并称正考虑购买更多抵押支持债券来刺激举步维艰的经济复苏.九名美联储决策小组成员投票赞成维持政策稳定,一名官员敦促立即推出更多刺激措施,主席贝南克则表示欧债危机给经济带来重大风险.[ID:nCN1193966][ID:nCN1193686]
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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10/31 8天期反向交易 1827.73 1.5%(固定利率)
10/31 8天期定期存款 -1735.00 0.83%
11/02 7天期反向交易 5.05亿美元 1.08%(固定利率)
ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.
《本周主要新闻》
--德拉吉(Mario Draghi)11月1日走马上任,正式成为欧洲央行(ECB)总裁,等待他的是大量政策和人事安排难题,来自德国的压力和欧债问题将让德拉吉左右为难.德拉吉上周露面表示,准备好通过购买受困国家的债券,应对欧债危机.[ID:nCN1188810][ID:nCN1185134]
--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特表示,长期而言有可能推出欧元区共同债券,以预防欧元区出现可能影响其他国家的严重债务问题.[ID:nCN1185506]
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户馀额(10亿日圆)
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周三 37,180
上周三 30,070
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当期变化 +7,110
金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
《本周主要新闻》
--日本央行10月27日通过扩大公债购买规模来放宽货币政策,称此举是因应日圆升值和欧洲债务危机带来的风险.央行将资产购买规模扩大5万亿(兆)日圆,至20万亿日圆(2,630亿美元),同时维持指标利率在0-0.1%不变,这是三个月来第二次推出货币刺激措施.日本央行一如预期,下调本财年和下一年度的经济成长预估,从2.9%下调至2.2%,但维持日本经济将继续温和复苏的观点.[ID:nCN1180076]
--财务大臣安住淳表示,该国在10月31日单方面干预了汇市,但拒绝就干预的规模做出评论.安住淳称,日本是次干预旨在打压投机客推升日圆的行为,因本币升值有可能破坏3月地震以来日本经济的复苏.[ID:nCN1185376]
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%.
《本周主要新闻》
--台湾央行周三表示,当日共发行2,264.5亿台币存单,相较存单到期金额2,456亿,存单发行馀额减少191.5亿.[ID:nCT0415258]
--台湾央行周二表示,当日共发行830.5亿台币存单,相较存单到期金额369亿,存单发行馀额增加461.5亿.[ID:nCT0414516]
--台湾央行周一表示,今日共发行1,183亿台币存单,相较存单到期金额1,167.5亿,存单发行馀额增加15.5亿.央行当日未发行182天期存单.[ID:nCT0413740](完)
--整理 刘昕; 审校 周晓峰
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。