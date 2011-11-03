〔欧洲金融〕副财长称公投不应涉及希腊的欧元区成员国身份

路透雅典11月3日电---希腊副财长Pantelis Oikonomou在NET TV中说,希腊拟举行的公投不应涉及希腊的欧元区成员国身份.此前法国和德国领袖说,希腊在决定是否要留在欧元区之前,不会获得一分一毫欧洲救援金.

"我反对就欧元举行公投,这是完全不适当的,"Oikonomou说."我们已经收到最後通牒,外国人干涉了我们公投的内容."

财长Evangelos Venizelos周四稍早时也说,希腊参与欧元区与否不能取决于一次公投.(完)