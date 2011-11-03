〔欧洲金融〕副财长称公投不应涉及希腊的欧元区成员国身份

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透雅典11月3日电---希腊副财长Pantelis Oikonomou在NET TV中说,希腊拟举行的公投不应涉及希腊的欧元区成员国身份.此前法国和德国领袖说,希腊在决定是否要留在欧元区之前,不会获得一分一毫欧洲救援金.
"我反对就欧元举行公投,这是完全不适当的,"Oikonomou说."我们已经收到最後通牒,外国人干涉了我们公投的内容."
财长Evangelos Venizelos周四稍早时也说,希腊参与欧元区与否不能取决于一次公投.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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