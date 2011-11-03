〔中国股市〕沪综指续创近一个半月新高,A股成交额亦创近四个月新高

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月3日电---中国股市沪综指周四连续第三日收升,刷新近一个半月收盘新高,因政策松动预期持续发酵,消息面亦利好频出增强市场做多气氛.分析师称,尽管目前股指在2,500点上方仍存较大抛压,但未来大盘仍有继续震荡上行的空间.
沪综指.SSEC收报2,508.090点,涨3.982点或0.16%,此前收盘高点为9月21日的2,512.963.A股成交额亦创下近四个月新高,为1,359亿元,此前高点为7月7日的1,397亿元.
华融证券分析师范贵龙表示,今日成交明显放大显示,2,500点上方存在抛压,且多空双方分歧较大.不过近期陆续出台一些温和的正面政策,并传达出资金面或现松动的迹象,或令基本面有所向好.
"随着利好层层兑现,未来市场将继续震荡向上."但他表示,股指在半年线2,620点附近会遭遇较大压力.
受媒体报导软件业扶持政策细则有望出台消息刺激,两市软件类股今日走势强劲,纷纷进入涨幅榜前列.其中中国软件(600536.SS)收报涨停至20.56元.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,742.8点,微跌0.04%,成交量为253,800手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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