《综述》希腊退出欧元区的威胁笼罩G20峰会,法德两国提出严正警告

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
* 梅克尔和萨科齐告诉希腊是时候决定是否留在欧元区
* 帕潘德里欧称可能在12月4日举行全民公投
* 希腊财长称是否留在欧元不能取决于全民公投
* 奥巴马将会见梅克尔,商讨欧元区危机
路透法国戛纳11月3日电---希腊可能退出欧元区的威胁,笼罩着将于周四召开的20国集团(G20)峰会.此前法国和德国很清楚的表明,希腊必须迅速决定其是否还希望留在欧元区.
戛纳G20峰会本来是要专注于全球货币体系改革和抑制投机资本流动的措施,但希腊总理帕潘德里欧周一意外决定将针对希腊的欧盟/国际货币基金组织(IMF)新援助协议进行全民公投,令峰会必须转换重点议题.
帕潘德里欧在峰会前夕被请到戛纳,法国总统萨科齐和德国总理梅克尔对他的决定均表现出明显的愤怒,并提出严正警告.帕潘德里欧的全民公投决定已导致全球股市重挫,欧元盘旋走低.
德法首脑认为,帕潘德里欧将把全民公投提前至12月初,并坚持认为此次全民公投将侧重于希腊是否要留在欧元区这一更广泛的问题,而不只是就1,300亿欧元新救助计划进行投票.希腊大多数人都对新救助计划持反对态度.
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