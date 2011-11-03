《综述》希腊退出欧元区的威胁笼罩G20峰会,法德两国提出严正警告

* 梅克尔和萨科齐告诉希腊是时候决定是否留在欧元区

* 帕潘德里欧称可能在12月4日举行全民公投

* 希腊财长称是否留在欧元不能取决于全民公投

* 奥巴马将会见梅克尔,商讨欧元区危机

路透法国戛纳11月3日电---希腊可能退出欧元区的威胁,笼罩着将于周四召开的20国集团(G20)峰会.此前法国和德国很清楚的表明,希腊必须迅速决定其是否还希望留在欧元区.

戛纳G20峰会本来是要专注于全球货币体系改革和抑制投机资本流动的措施,但希腊总理帕潘德里欧周一意外决定将针对希腊的欧盟/国际货币基金组织(IMF)新援助协议进行全民公投,令峰会必须转换重点议题.

帕潘德里欧在峰会前夕被请到戛纳,法国总统萨科齐和德国总理梅克尔对他的决定均表现出明显的愤怒,并提出严正警告.帕潘德里欧的全民公投决定已导致全球股市重挫,欧元盘旋走低.