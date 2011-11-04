美国30家大企业2008-2010年未缴税

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月3日电---周四发布的智库研究报告称，2008-2010年间，有30家盈利的美国大公司未缴所得税。当前各方呼吁美国国会推动税收改革，但国会似乎既缺乏能力也缺乏意愿。
此项研究涵盖280家财富500强企业，其中华盛顿特区电力公司PepcoPOM.N实际税率最低，为负57.6%。
报告称，美国法定企业所得税率为35%，是税率最高的国家之一，但在2008-2010年间，研究中所涵盖公司依此缴税的非常少。
智库公民税收正义组织（Citizens for Tax Justice ）和税收与经济政策研究所（Institute on Taxation and Economic Policy）的研究表明，2008-2010年间，这些企业的实际税率平均为18.5%。
此项报告中提到的30家未缴税的30家大公司中，包括通用电气(GE.N)。而此项研究涵盖的280家大公司期间均为盈利。
报告指出，企业会振振有词地说，是法规存在漏洞，他们少缴税是完全合法的。
报告说：“但这并不意味着，那些少缴税的企业就没有责任。法律执行环境并非真空，往往受企业游说、威胁和活动支持等力量影响。”
报告中回顾了1986年总统里根推行的税收改革，当时里根批准大幅调高企业税率，同时削减个人税率。
据公民税收正义组织计算，里根改革前，美国企业实际税率平均为14%，改革後大幅上升，到1988年达到了26.5%.
但此後企业找到了相应对策，到2002-2003年实际税率又降回到17%左右。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
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