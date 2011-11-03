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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 15:21 BJT

〔全球金市〕金价小幅下滑,G20峰会召开前投资者仍担心欧债问题

路透新加坡11月3日电---现货金周四小幅下跌,跟随高风险资产的低迷人气,因在20国集团(G20)峰会召开前,投资者仍对欧元区债务问题感到担心.

过去一周左右,黄金均处于区间波动,希腊违约的可能性提振黄金避险魅力,而投资者担心违约导致流动性紧张,令黄金涨幅受限.

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