〔希腊政经〕财长现在反对举行全民公投--财政部消息人士

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透雅典11月3日电---希腊财政部一名消息人士周四表示,希腊财长Evangelos Venizelos反对将欧元区纾困方案交付公投.
"在目前情况下,公投是希腊最不需要的.如果我们所有悬之为决的问题都已经处理完,像是贷款拨付及完成纾困计画,他就不会持反对意见了,"该不愿具名的消息人士向路透表示.
希腊财长原本支持总理周一宣布的公投决定.(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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