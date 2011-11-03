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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 15:34 BJT

〔希腊政经〕财长现在反对举行全民公投--财政部消息人士

路透雅典11月3日电---希腊财政部一名消息人士周四表示,希腊财长Evangelos Venizelos反对将欧元区纾困方案交付公投.

"在目前情况下,公投是希腊最不需要的.如果我们所有悬之为决的问题都已经处理完,像是贷款拨付及完成纾困计画,他就不会持反对意见了,"该不愿具名的消息人士向路透表示.

希腊财长原本支持总理周一宣布的公投决定.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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