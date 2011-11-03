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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 16:10 BJT

〔中国债市〕人民币利率互换续跌,因流动性愈发宽松压低回购利率

路透上海11月3日电---中国人民币利率互换(IRS)周四继续下跌.央行公开市场净投放助力资金面更加宽松,回购利率走低带动IRS回落,成交偏于活跃.

交易员并表示,货币政策显松绑的迹象,年内利率水平可能会徘徊在低位,料近期IRS报价可能还会进一步回落.

"(IRS)跌了一点,但没有前几天幅度大,"上海一银行交易员指出,"11月和12月资金情况可能会比原来预期的宽松宽松,估计最近IRS继续下跌的可能性很大."

中国宏观政策进行微调和预调的基调正逐步获确认.本周在资金面并不紧张的背景下,央行仍净投放近千亿流动性,显示货币政策局部松绑的迹象,推测年内资金面或将逐渐呈现适度偏宽的特征.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.4620/3.5960 3.3142/3.4008 3.3733/3.4650 3.4767/3.5800 3.4340/3.7720

周三 3.5520/3.6980 3.4142/3.5008 3.4417/3.5333 3.5200/3.6083 3.5020/3.7620

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变动 -0.0900/-0.1020 -0.1000/-0.1000 -0.0684/-0.0683 -0.0433/-0.0283 -0.0680/+0.0100

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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