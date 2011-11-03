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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 15:53 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元因希腊危机深化而下跌,澳元挫逾1%

0744GMT---欧元兑美元EUR=下跌0.6%至1.3664,并接近三周低位1.3608美元,因希腊危机深化.

澳元兑美元AUD=因降低风险交易下挫逾1%至1.0221美元.美元/日圆JPY=持稳在78.04日圆.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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