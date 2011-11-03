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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 15:59 BJT

〔金属期市〕铜价下挫,受欧债危机忧虑与美元走升影响

路透上海11月3日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四下降逾2%,从8,000美元阻力位回落,因有关欧元区债务危机的忧虑推动美元走升.

德法两国领导人周三对希腊表示,在该国作出是否留在欧元区的决定之前,将不会收到欧盟新的救助款项.

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