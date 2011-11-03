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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 15:58 BJT

〔韩国个股〕LG电子计划增发约1万亿韩元股票--知情人士

路透首尔11月3日电---知情人士周四对路透称,韩国LG电子(066570.KS)计划增发约1万亿(兆)韩元股票.

该消息人士没有详细透露此次增发的目的.

有媒体周四报导称,韩国LG电子(066570.KS)已决定增发1万亿韩元(8.914亿美元)股票,以加强其新业务.[ID:nCN1195046](完)

--编译 田建华;审校 王洋

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