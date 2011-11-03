〔中国票据市场〕转贴利率续下行,信贷政策显松绑迹象助力宽松资金面

路透北京11月3日电---中国票据市场转贴利率周四继续下行.市场人士表示,信贷政策显局部松绑迹象,加之资金利率持续下行,均推动转帖利率连连下探.

"(转帖利率)往下走,"华东地区一银行交易员称,"收票的机构多了,信贷有点放松的迹象,资金(利率)也在往下走."

他并指出,市场供给端,较长期限的票源更紧缺,出票方多是提供中等期限的票据资产;然而,从需求方的角度看,既然都是要占据年底的信贷规模,还是更倾向于买入持有更长期限的票据资产.

中国证券报本周援引银行业人士透露,截至10月27日,中国四大国有银行10月新增贷款规模约为1,400多亿元人民币.货币政策微调背景下,预计全年新增贷款将在7.5万亿元左右.这意味着,四季度信贷政策有望保持相对宽松.[ID:nCN1191356]

银行间市场周四回购利率CNREPO=CFXS继续下行,但跌幅渐敛.央行本周公开市场并未进行正回购操作,仅例行招标少量央票,从而向市场净投放资金,使得流动性依然呈宽松态势,回购利率料还有下行空间.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.9168/9.3222 10.4477/9.8387 11.5550/10.7000

上日 9.9816/9.4156 10.5648/9.9302 11.5700/10.7700

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变动 -6.48bp/-9.34bp -11.71bp/-9.15bp -1.50bp/-7.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价小涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3443%,较上日6.3313%小涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2262/3.1582 3.3177/3.2607

上日 3.2996/3.2236 3.3385/3.2755

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)