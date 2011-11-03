版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 16:22 BJT

〔欧洲股市〕欧洲股市下跌,受希腊债务危机最新进展的拖累

路透伦敦11月3日电---欧洲股市周四下跌,此前德法两国告知希腊,在全民公投完成之前,希腊将不会得到下一笔援助款项.这引发了对于希腊可能发生违约、危机或蔓延至更大经济体的担忧.

法国和德国领导人周三表示,希腊在消除不确定性,并同意兑现承诺之前,不会获得进一步的援助.投资者信心因此遭遇打击.[ID:nCN1193984]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐