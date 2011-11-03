〔欧洲股市〕欧洲股市下跌,受希腊债务危机最新进展的拖累

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透伦敦11月3日电---欧洲股市周四下跌,此前德法两国告知希腊,在全民公投完成之前,希腊将不会得到下一笔援助款项.这引发了对于希腊可能发生违约、危机或蔓延至更大经济体的担忧.
法国和德国领导人周三表示,希腊在消除不确定性,并同意兑现承诺之前,不会获得进一步的援助.投资者信心因此遭遇打击.[ID:nCN1193984]
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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