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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 16:23 BJT

〔标题新闻〕安赛乐米塔尔股价跌5-6%,公司第三季净利逊于预估并称第四季钢铁出货量料续降

注: 安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)

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