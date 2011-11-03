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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 16:35 BJT

〔韩国汇市〕希腊忧虑加剧令韩元兑美元扩大跌幅,公债价格上升

路透首尔11月3日电---韩元兑美元KRW=周四进一步下降,因投资者对欧元区状况的忧虑加剧,此前德法两国宣布,在希腊公投结果出炉之前,将不会向其发放欧盟救助款项,令希腊濒临违约边缘.

韩元兑美元周四在本地市场收报1,129.9,较周三收盘价1,121.8下降0.7%,因新兴市场货币全线下挫,投资者偏好相对安全的美元.

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