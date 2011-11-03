《外汇动态》欧元/美元目标锁定1.3365,欧债危机令欧洲央行备受关注

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
0828GMT---摩根士丹利表示,欧元兑美元EUR=在加速迈向1.3365,因不断加剧的欧元区危机表明,欧洲央行(ECB)需进一步放松流动性,并为降息施加了压力.
该行称,欧元兑美元的下一目标位为10月低点1.3145,随後是1.3100.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
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路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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