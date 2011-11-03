《外汇动态》欧元/美元目标锁定1.3365,欧债危机令欧洲央行备受关注

0828GMT---摩根士丹利表示,欧元兑美元EUR=在加速迈向1.3365,因不断加剧的欧元区危机表明,欧洲央行(ECB)需进一步放松流动性,并为降息施加了压力.

该行称,欧元兑美元的下一目标位为10月低点1.3145,随後是1.3100.(完)