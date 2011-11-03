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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 16:44 BJT

《外汇动态》英国经济成长预估被下调,或令英镑易受冲击--摩根士丹利

0832GMT---摩根士丹利表示,英国经济成长预估被下调後,英镑GBP=D4料将易受冲击.

英国国家经济社会研究院(NIESR)下调英国经济增长率,并称有将近50%的机率重陷衰退.[ID:nCN1194310]

摩根士丹利称,英镑兑美元首道目标可能是1.5715美元,随後为1.5560.(完)

--编译 杜明霞;审校 隋芬

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