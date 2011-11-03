《外汇动态》英国经济成长预估被下调,或令英镑易受冲击--摩根士丹利

0832GMT---摩根士丹利表示,英国经济成长预估被下调後,英镑GBP=D4料将易受冲击.

英国国家经济社会研究院(NIESR)下调英国经济增长率,并称有将近50%的机率重陷衰退.[ID:nCN1194310]

摩根士丹利称,英镑兑美元首道目标可能是1.5715美元,随後为1.5560.(完)