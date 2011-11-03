《综述》希腊公投一石激起千层浪,欧元区考虑希腊退出可能

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
* 希腊财长反对全民公投--消息
* 德法向希腊发出就去留欧元区作决定的最後通牒
* 欧元集团主席贾克称研究希腊退出欧元区的方案
路透雅典/戛纳11月3日电---周四欧洲领导人为希腊离开欧元区做准备,以保护问世达12年之久的欧元.
法国总统萨科齐和德国总理梅克尔在戛纳一次会议中对希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)言辞激烈的表示,在希腊的全民公投决定履行对欧元区所作的承诺之前,不会再获得一分救助款.希腊本应在本月获得80亿欧元救助.
在雅典,希腊财长脱离总理阵营,反对就是否留在欧元区举行全民公投.此前数小时,德法两国向希腊发出作决定的最後通牒.
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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