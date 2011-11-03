《综述》希腊公投一石激起千层浪,欧元区考虑希腊退出可能

* 希腊财长反对全民公投--消息

* 德法向希腊发出就去留欧元区作决定的最後通牒

* 欧元集团主席贾克称研究希腊退出欧元区的方案

路透雅典/戛纳11月3日电---周四欧洲领导人为希腊离开欧元区做准备,以保护问世达12年之久的欧元.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔在戛纳一次会议中对希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)言辞激烈的表示,在希腊的全民公投决定履行对欧元区所作的承诺之前,不会再获得一分救助款.希腊本应在本月获得80亿欧元救助.