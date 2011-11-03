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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 16:59 BJT

〔中国债市〕现券收益率跌幅收窄,然债市回暖之势不改

路透上海11月3日电---中国银行间债市周四现券收益率普跌,但跌幅较此前收窄.经过前期上涨,债市步入稳固整理,盘中受国开行新债发行利率远低于预期带动,中期金融债买盘颇为旺盛.

交易员指出,新债带动下,约七年的金融债下跌3-5个点(bp),而10年左右的金融债变动幅度有限.

"上午国开(新债)招的挺低的,出乎意料的低,投标倍数也挺好,大家觉得市场还是不错,所以买的就更积极了,"上海一银行交易员称.

她并认为,经过连涨後,今日债市震荡整固属正常且必要,并未改变债市回暖态势,因流动性充裕,且经济基本面预期日渐明朗.

中国国家开发银行[CHDB.UL]五年期固息金融债中标利率远低于预期.市场人士表示,政策面局部松动的预期令债市火爆,"给力"的资金状况亦提供支持.加上中期债向来受市场追捧,推低该期债中标利率.[ID:nCN1192658]

中国银行间市场周四回购利率CNREPO=CFXS继续下行,但跌幅渐敛.央行本周公开市场并未进行正回购操作,仅例行招标少量央票,从而向市场净投放资金,使得流动性依然呈宽松态势,回购利率料还有下行空间.[ID:nCN1194918]

剩馀期限不到一个月的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.10元,对应收益率2.9823%,成交量为138.138亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.1054 3.4022

上日 3.1125 3.7106

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6314/3.5584

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.1535/3.0895

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.7717/3.7057 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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