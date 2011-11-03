〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至两周低位,关注稍後公布的服务业PMI数据

路透伦敦11月3日电---英镑兑美元周四跌至两周低位,此前有关希腊债务恐走向无序违约的担忧升温,股票市场由此承压.欧元兑英镑也受欧债问题拖累下跌.

0930GMT时英国将公布10月服务业采购经理人指数(PMI),预计该数据将自52.9跌至52.若数据逊于预期将令英镑承受更多压力.交易商表示,1.5850美元下方有大量停损单.