〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至两周低位,关注稍後公布的服务业PMI数据

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透伦敦11月3日电---英镑兑美元周四跌至两周低位,此前有关希腊债务恐走向无序违约的担忧升温,股票市场由此承压.欧元兑英镑也受欧债问题拖累下跌.
0930GMT时英国将公布10月服务业采购经理人指数(PMI),预计该数据将自52.9跌至52.若数据逊于预期将令英镑承受更多压力.交易商表示,1.5850美元下方有大量停损单.
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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