法国民众政治不信任感升至三年高点--调查

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月2日电---周三公布的一项调查结果显示，法国公众对政治的失望程度正在上升，不信任感处于三年来的高点。目前距离明年法国总统大选还有六个月时间。
巴黎政治大学政治研究中心Cevipof进行的调查发现，大约60%法国人认为国内民主状况糟糕，去年12月调查时持相同看法的公众比例为57%，一年前这一比例为48%。
Cevipof负责人Pascal Perrineau称，“经过三轮（调查），我们发现法国社会充斥不信任感。”
此外，逾83%的法国人表示政客“很少或根本”就不关心公众的想法。
助长法国民众愤怒情绪的因素包括居高不下的失业率、物价上涨、政界丑闻以及欧元区危机。
调查发现，不同收入水平和年龄段的民众普遍存在“信任危机”。在9月27日到10月13日期间，共有1,559人参与了这项调查。
调查还发现，大约27%的受访者对左派政党执政抱有信心，22%的受访者对保守派政党有信心。52%的受访者表示，对双方都没有信心。
尽管政治不信任感上升，《费加罗杂志》周三发表的调查结果显示，民众对法国总统萨科奇的支持率较上月提高六个百分点，升至30%。这项调查是10月28日到31日之间进行的，有1,000人受访。(完)
--编译：王凤昌 发稿：程芳
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。