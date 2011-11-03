《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
=============================================================================================
铁道部 800
=============================================================================================
国家电网 600 农行及中行等
=============================================================================================
中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
=============================================================================================
中石油集团 1,000 工行及农行等
=============================================================================================
中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
=============================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
===========================================================================================
*浙江龙盛 24 9 12 11/8簿记建档 招商银行 AA 11/10 11/11
(600352.SS)
===========================================================================================
*山西三维 8 4 12 11/8簿记建档 兴业银行 A+ 11/9 11/10
(000755.SZ) 恒丰银行
===========================================================================================
*新安股份 12 2 12 11/10簿记建档 浦发银行 AA- 11/14 11/15
(600596.SS)
===========================================================================================
*开滦集团 19 19 12 11/10簿记建档 国开行 AAA 11/11 11/14
===========================================================================================
*绿地能源集团 4 4 12 11/10簿记建档 北京银行 A+ 11/11 11/14
===========================================================================================
中国铁建 150 50 12 11/4簿记建档 工商银行 AAA 11/7 11/8
(601186.SS)(1186.HK) 中国银行
===========================================================================================
升达林业 2 1 12 11/7簿记建档 中信银行 A+ 11/9 11/10
(002259.SZ)
===========================================================================================
鞍钢集团 80 40 12 11/7簿记建档 工行/中行 AAA 11/8 11/9
===========================================================================================
宁波杭州 18 3 12 11/7簿记建档 农业银行 AA 11/9 11/10
湾大桥
===========================================================================================
安徽交投 10 5 12 11/8簿记建档 招商银行 AA 11/10 11/11
===========================================================================================
牧工商集团 3.5 3.5 12 11/8簿记建档 深发展银行 AA+ 11/9 11/10
===========================================================================================
国家电网 100 100 12 11/9簿记建档 工商银行 AAA 11/10 11/11
招商银行
===========================================================================================
腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --
(600512.SS)
===========================================================================================
大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
(002008.SZ)
===========================================================================================
华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --
北良公司
===========================================================================================
华能集团 70 40 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --
===========================================================================================
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。