版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 17:48 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月3日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

铁道部 800

=============================================================================================

国家电网 600 农行及中行等

=============================================================================================

中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

=============================================================================================

中石油集团 1,000 工行及农行等

=============================================================================================

中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

=============================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

===========================================================================================

*浙江龙盛 24 9 12 11/8簿记建档 招商银行 AA 11/10 11/11

(600352.SS)

===========================================================================================

*山西三维 8 4 12 11/8簿记建档 兴业银行 A+ 11/9 11/10

(000755.SZ) 恒丰银行

===========================================================================================

*新安股份 12 2 12 11/10簿记建档 浦发银行 AA- 11/14 11/15

(600596.SS)

===========================================================================================

*开滦集团 19 19 12 11/10簿记建档 国开行 AAA 11/11 11/14

===========================================================================================

*绿地能源集团 4 4 12 11/10簿记建档 北京银行 A+ 11/11 11/14

===========================================================================================

中国铁建 150 50 12 11/4簿记建档 工商银行 AAA 11/7 11/8

(601186.SS)(1186.HK) 中国银行

===========================================================================================

升达林业 2 1 12 11/7簿记建档 中信银行 A+ 11/9 11/10

(002259.SZ)

===========================================================================================

鞍钢集团 80 40 12 11/7簿记建档 工行/中行 AAA 11/8 11/9

===========================================================================================

宁波杭州 18 3 12 11/7簿记建档 农业银行 AA 11/9 11/10

湾大桥

===========================================================================================

安徽交投 10 5 12 11/8簿记建档 招商银行 AA 11/10 11/11

===========================================================================================

牧工商集团 3.5 3.5 12 11/8簿记建档 深发展银行 AA+ 11/9 11/10

===========================================================================================

国家电网 100 100 12 11/9簿记建档 工商银行 AAA 11/10 11/11

招商银行

===========================================================================================

腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --

(600512.SS)

===========================================================================================

大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --

(002008.SZ)

===========================================================================================

华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --

北良公司

===========================================================================================

华能集团 70 40 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --

===========================================================================================

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐