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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 17:40 BJT

更正:〔韩国热股〕LG电子称将发行价值9.5亿美元新股

(更正:因译文有误,内文第二段改为"监管公告",非"例行报告")

路透首尔11月3日电---韩国LG电子(LG Electronics)(066570.KS)周四称,决定发行价值1.06兆(万亿)韩元(9.449亿美元)的新股,筹资用于研发和设备投资.

LG电子一份监管公告称,1,900万股新股将定价为每股55,900韩元.(完)

--编译 王丽鑫;审校 田建华

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