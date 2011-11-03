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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 17:48 BJT

〔中港股市〕沪指微幅收在一个半月新高,恒指受汇丰控股拖累收低2.5%

* 恒生指数收低2.5%,沪指收高0.2%

* 投资者准备好迎接A股涨势--交易商

* iShares China A-50 ETF表现优异,溢价上扬

路透香港11月3日电---香港股市周四下跌,受汇丰控股(0005.HK)与本地地产股跌势拖累.不过A股在活跃成交中上涨,更多投资者预计年底沪市会上涨.

在香港交易、且对内地市场直接风险敞口最多的上市交易基金(ETF)连续第二天表现优异.海外投资者大量买入ETF,希望捕获到那些A股表现好于H股的企业股票.

中国趋于逐步进行有选择性地放宽政策,例如对铁路业提供支持,以及放宽中小企业信贷环境,再加上金融系统流动性充裕等因素均令中国股票前景看好.

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