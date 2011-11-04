墨西哥敦促中美就温气减排达成一致

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法国戛纳11月3日电---墨西哥总统卡尔德隆(Felipe Calderon)周四敦促美国和中国就控制温室气体排放达成一致，以确保本月晚些时候在南非举行的联合国气候会谈的成功。
卡尔德隆在20国集团领导人会议间隙对商界领袖表示：“美国和中国之间达成协议是绝对必要的。”
“世界最大经济体和世界最大温室气体排放国作出正式承诺对人类而言是至关重要的。”
持续近二十年的联合国气候变化谈判迄今尚未就控制温室气体排放找到新的具约束力的方法。作为世界最大的温室气体排放国，美国和中国从未就温室气体的强制排放上限正式签署协议。
卡尔德隆表示，认为金融和经济危机要比控制碳排放重要的想法是错误的。他敦促成熟和新兴经济体加大绿色投资。
卡尔德隆说：“我们需要同时解决金融危机和环境危机。”
“我们能采取的所有有利于绿色经济的措施都要比气候变化的成本来得便宜。”
各国定于11月28日-12月9日在南非城市德班就促进达成新的气候协议举行会谈。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。