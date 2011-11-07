《中国数据观测》10月出口增速料继续回落但进口略升,贸易顺差扩大

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
* 公布内容: 10月进出口贸易数据
* 公布时间: 11月10日(周四)
--调查结果:
指标 10月中值 区间 上月 去年同期 预测数
出口(%) 16.5 12.0-20.9 17.1 22.9 21
进口(%) 23.0 16.0-31.4 20.9 25.3 21
贸易顺差(亿美元) 249 173-291 145.1 271 21
--数据要点:
路透调查综合21位分析师预测显示,受欧债危机蔓延拖累外需及基数效应的影响,中国10月出口同比增速将温和放缓,预计会自9月的17.1%降至16.5%;当月贸易顺差规模则料扩大至249亿美元.
中金公司研究报告分析称,中国制造业采购经理人指数(PMI)新出口订单指数(领先出口环比约3-4个月)8月读数仅为48.3,为最近两年来首次处于收缩区间,其他出口领先指标亦均显弱势,料未来数月出口增速可能继续放缓.
调查结果并显示进口同比增速有望自上期的20.9%升至23.0%,一方面显示在经济活动进一步放缓的背景下,内需动力可能并未出现大的波动,一方面亦得益于政府通过扩大进口促进贸易平稳的外贸政策.
中国国务院总理温家宝10月中旬在广东考察外贸企业时表示,要保持进出口的稳定增长,必须立足于扩大内需,既要重视出口,也要重视进口,促进国际收支基本平衡;强调促平衡不是要压出口,而是主要靠扩大进口.[ID:nCN1153664]
--市场影响:
若进出口增幅明显逊于预期,则将加剧投资者对未来国内外经济前景的担忧,不仅可能拖累中国股市,还会打压紧密观察中国经济晴雨的大宗商品价格,如原油CLc1,期铜CMCU3,以及商品货币澳元AUD=等.
但如果进出口数据表现强劲,大幅胜于预期,将有助于向市场传递乐观信号,增强投资者信心.而若10月贸易顺差高于预期,将会给美国支持汇率制裁中国的议员提供更多理由.
以下为本次路透调查的结果:
机构 出口 进口 贸易顺差
(同比%) (同比%) (10亿美元)
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澳新银行 12.0 16.5 25.50
交通银行 19.1 31.4 19.00
西班牙对外银行 17.2 21.2 27.05
交银国际 16.0 28.0 18.00
渤海证券 15.5 21.6 21.00
国开证券 20.9 16.1 25.90
莫尼塔 17.5 23.3 25.60
建设银行 17.6 28.6 20.00
中金公司 15.5 21.4 24.90
中信证券 15.1 18.3 27.40
德意志银行 18.0 19.0 26.70
华宝信托 15.4 23.7 22.00
兴业银行 19.5 24.5 24.00
ING金融市场 19.0 23.0 28.00
瑞穗证券 12.0 24.0 17.30
野村 14.0 23.0 21.10
北京领先国际金融 17.0 19.1 29.10
国海证券 16.5 25.0 21.00
上海证券 17.7 28.6 20.00
渣打银行 15.0 18.0 27.90
瑞银 13.0 16.0 27.00 (完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。