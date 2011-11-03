《外汇动态》欧元/美元面临周三高点和55日移动均线阻力位

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
1024GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.35%至日内高点1.3807美元,略超50日移动均线约1.3795美元.
交易商报告称1.3800美元上方挂有卖单,欧元有可能在周三高点1.3829美元和55日移动均线1.3850美元附近遇阻.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
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路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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