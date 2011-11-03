《外汇动态》欧元/美元面临周三高点和55日移动均线阻力位

1024GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.35%至日内高点1.3807美元,略超50日移动均线约1.3795美元.

交易商报告称1.3800美元上方挂有卖单,欧元有可能在周三高点1.3829美元和55日移动均线1.3850美元附近遇阻.(完)