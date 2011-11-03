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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 19:15 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至近一周高点,因雨季来临料降低产量

路透雅加达11月3日电---马来西亚棕榈油期货周四升至近一周高点,因有关东南亚产量降低的预期在尾盘提振价格上涨.而欧元区债务危机的不确定性压制涨势.

指标1月棕榈油期货FCPOc3上升0.6%,收报2,976马币(林吉特)(950美元),此前一度上探2,978马币.

1月合约成交量为9,386口,周三成交量为12,369口.

"就季节而言,我们目前已进入11-1月低产月份,这对毛棕榈油市场来说非常正面,"一位驻吉隆坡的交易商称,"产量将随着雨季的来临而减少."

指标棕榈油价格自10月初触及数月低点2,754马币以来已上升9.2%,部分是由于雨季来临,市场预计东南亚产量将下降.

"就棕榈油的基本面而言,看起来非常良好,"另一位驻吉隆坡的棕榈油交易商称,"天气因素正在显现--马来西亚每周都有降雨."

此外,拉尼娜(反圣婴,La Nina)天气现象带来的大量降雨年底可能与雨季重合,阻碍收割,同时支撑棕榈油期货.该期货今年迄今下降20%左右.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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