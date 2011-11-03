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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 19:17 BJT

〔东南亚股市〕缩量下跌,受欧洲危机最新进展拖累

路透曼谷11月3日电---东南亚股市周四收低,受金融和资源类股表现不佳的拖累,因在欧元区债务危机恶化之际投资者快速了结获利.

市场缩量下跌,反映出希腊宣布就欧元区援助计划举行公投後的不确定性.

各股市的外资流动情况不一,券商预计短期内市况或保持波动.

周三曾强势反弹的新加坡股市海峡时报指数.FTSTI和印尼股市.JKSE今日转跌,分别下跌0.9%和1.5%.

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