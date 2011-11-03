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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 19:27 BJT

〔标题新闻〕G20会议最终公报不太可能就汇率提出新的措辞,或重复上月G20财长会议措辞--消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP6E7GQ02J]

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