〔国际油市〕亚洲柴油价格上涨,高硫份柴油现货升水触及逾三年高位

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡11月3日电---亚洲柴油价格周四进一步上涨,高硫份柴油现货价差升水攀升至逾三年高位.
亚洲市场收盘时,指标含硫0.5%的柴油现货价差上涨0.35美元,至每桶1.25美元,为2008年7月以来最高.
互换市场周四亚洲收盘时,航煤和柴油升水大跌至逾三个月低位,至每桶0.50美元下方.
交易商称,该价差下跌是因柴油市场走强,尤其是最近供给紧俏的指标含硫0.5%的柴油上涨.
12月柴油裂解价差下跌0.47美元,至每桶较迪拜原油升水19.44美元.
12月航煤裂解价差下跌0.81美元,至每桶21.08美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 124.40 124.80 124.60 126.82 -2.22 -1.75
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.70 125.10 124.90 126.43 -1.53 -1.21
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.05 125.45 125.25 127.03 -1.78 -1.40
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.55 125.95 125.75 127.53 -1.78 -1.40
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.10 125.42 -1.32 -1.05
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.65 124.37 -1.72 -1.38(完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。