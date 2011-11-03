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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 20:27 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油价格上涨,高硫份柴油现货升水触及逾三年高位

路透新加坡11月3日电---亚洲柴油价格周四进一步上涨,高硫份柴油现货价差升水攀升至逾三年高位.

亚洲市场收盘时,指标含硫0.5%的柴油现货价差上涨0.35美元,至每桶1.25美元,为2008年7月以来最高.

互换市场周四亚洲收盘时,航煤和柴油升水大跌至逾三个月低位,至每桶0.50美元下方.

交易商称,该价差下跌是因柴油市场走强,尤其是最近供给紧俏的指标含硫0.5%的柴油上涨.

12月柴油裂解价差下跌0.47美元,至每桶较迪拜原油升水19.44美元.

12月航煤裂解价差下跌0.81美元,至每桶21.08美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 124.40 124.80 124.60 126.82 -2.22 -1.75

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.70 125.10 124.90 126.43 -1.53 -1.21

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.05 125.45 125.25 127.03 -1.78 -1.40

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.55 125.95 125.75 127.53 -1.78 -1.40

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.10 125.42 -1.32 -1.05

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.65 124.37 -1.72 -1.38(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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