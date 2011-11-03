〔表格〕10月29日当周初请失业金人数降至39.7万人,预估为40万人

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透11月3日电---美国劳工部周四公布的数据显示:
* 美国10月29日当周初请失业金人数降至39.7万人(预估为40万人),前周修正後为40.6万人(初值为40.2万人)
* 美国10月29日当周初请失业金人数四周均值降至40.45万人,前周修正後为40.65万(初值为40.55万人)
* 美国10月22日止当周续请失业金人数降至368.3万人(预估为369万人),前周修正後为369.8万人(前值为364.5万)
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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