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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 20:41 BJT

〔表格〕10月29日当周初请失业金人数降至39.7万人,预估为40万人

路透11月3日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国10月29日当周初请失业金人数降至39.7万人(预估为40万人),前周修正後为40.6万人(初值为40.2万人)

* 美国10月29日当周初请失业金人数四周均值降至40.45万人,前周修正後为40.65万(初值为40.55万人)

* 美国10月22日止当周续请失业金人数降至368.3万人(预估为369万人),前周修正後为369.8万人(前值为364.5万)

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