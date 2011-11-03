〔表格〕10月29日当周初请失业金人数降至39.7万人,预估为40万人

路透11月3日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国10月29日当周初请失业金人数降至39.7万人(预估为40万人),前周修正後为40.6万人(初值为40.2万人)

* 美国10月29日当周初请失业金人数四周均值降至40.45万人,前周修正後为40.65万(初值为40.55万人)