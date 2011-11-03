〔表格〕美国第三季非农生产率环比年率初值上升3.1%,预估为上升2.8%

* 美国第三季非农业生产率环比年率初值为上升3.1%(预估为上升2.8%)

* 第二季非农业生产率环比年率修正後为下滑0.1%(前值为下滑0.7%)

* 第三季非农单位劳工成本初值为下滑2.4%(预估为下滑0.8%),第二季修正後为上升2.8%(前值为上升3.3%)