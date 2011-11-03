〔表格〕美国第三季非农生产率环比年率初值上升3.1%,预估为上升2.8%

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透11月3日电---美国劳工部周四宣布:
* 美国第三季非农业生产率环比年率初值为上升3.1%(预估为上升2.8%)
* 第二季非农业生产率环比年率修正後为下滑0.1%(前值为下滑0.7%)
* 第三季非农单位劳工成本初值为下滑2.4%(预估为下滑0.8%),第二季修正後为上升2.8%(前值为上升3.3%)
* 美国第三季非农生产率增幅创下2010年第一季以来最大,单位劳工成本降幅也创下2010年第一季以来最大
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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