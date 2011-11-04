《中国数据观测》10月CPI同比涨幅料明显下滑,工业、消费和投资指标略降

* 公布内容: 10月CPI、PPI、工业增加值等数据

* 公布时间: 11月9日

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

10月数据:

居民消费价格指数(CPI) 5.5 5.3-5.8 6.1 4.4 21

CPI环比 0.1 -0.1-0.3 0.5 -- 11

工业生产者出厂价格指数(PPI) 5.7 5.4-6.3 6.5 5.0 21

社会消费品零售总额 17.4 16.8-17.9 17.7 18.6 21

工业增加值 13.4 12.8-14.0 13.8 13.1 21

固定资产投资(不含农户)(1-10月)24.7 23.6-25.0 24.9 24.4 21

--数据要点:

路透综合21家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在第三季出现拐点後,10月料继续回落,同期消费、工业生产和投资增速预计略微下滑,显示前期调控政策对经济的抑制效应仍在持续.

接受调查的机构预计,10月国内居民消费价格(CPI)同比涨幅降至5.5%,环比涨幅则大降至0.1%;工业生产者出厂价格(PPI)同比涨幅亦回落至5.7%,上月为6.5%.

分析人士认为,此前推高CPI的主要因素--食品价格涨幅已经开始回落,翘尾因素影响亦大幅减弱,加之国际大宗商品价格回调减轻输入性通胀压力,10月物价涨幅料进一步下滑,年内剩馀两月将延续下降的趋势.

不过,尽管宏观调控发力,物价总水平已连续两月自高点回落,国内通胀压力仍大,国务院总理温家宝此前强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.

交通银行金研中心分析师唐建伟在报告中则指出,鉴于劳动力成本长期看涨,国际大宗商品价格仍然高位徘徊,政府调控长效机制有待完善,目前通胀压力减轻主要来自翘尾因素回落,新涨价因素仍处于高位,以及国内通胀预期依然较强等因素,年内物价回落幅度可能有限,至年底12月CPI同比可能仍居4%左右.

在紧缩政策的影响下,中国经济增速料继续放缓,调查中值显示,中国10月工业增加值料同比增13.4%,社会消费品零售总额料同比增17.4%,固定资产投资同比升24.7%,均低于前月.

稍早公布的中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外降至32个月来最低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.[ID:nCN1189060]

--市场影响:

若CPI和PPI数据一如预期下滑,将证实通胀拐点已确立,通胀进入下行通道,进而加强对政策结构性微调的预期,以及流动性改善预期,但若通胀未能如期回落,则可能加深市场对政策短期内难放松的忧虑.

虽市场普遍认为中国不会出现硬着陆,但若工业、投资和消费数据明显逊于预期,将加剧对中国经济增长放缓的担忧,冲击市场信心,遏制近期中国股市大好反弹之势,并令资金面稍有改善的债市蒙阴.

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

以下为本次路透调查的结果:

机构 CPI(同比) CPI(环比) PPI 社会消费品 工业增加值 固定资产投资

零售总额

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澳新银行 5.4 ~ 5.5 17.5 13.2 24.7

交通银行 5.4 ~ 5.8 17.1 13.9 24.7

西班牙对外银行 5.4 0.0 5.4 17.4 13.4 24.5

交银国际 5.3 -0.1 5.7 17.0 13.5 24.8

渤海证券 5.4 -0.1 5.6 17.2 13.3 24.4

国开证券(CDBS) 5.5 -0.1 5.8 17.4 13.5 24.7

莫尼塔(CEBM) 5.8 ~ 5.9 17.2 13.2 23.6

建设银行 5.8 0.3 5.5 17.5 13.5 24.8

中金公司 5.6 0.1 6.3 17.4 13.4 24.7

中信证券 5.4 ~ 5.7 16.8 13.1 24.5

德意志银行 5.3 ~ 6.0 17.9 14.0 25.0

华宝信托 5.6 0.1 5.7 17.3 13.3 24.6

兴业银行 5.5 ~ 5.6 17.8 13.5 24.8

ING金融市场 5.6 ~ 5.8 17.9 13.4 24.8

瑞穗证券 5.4 0.0 6.2 17.4 13.0 24.6

野村 5.6 ~ 6.1 17.5 13.5 24.7

北京领先国际金融5.5 0.1 5.5 17.1 12.8 24.6

国海证券 5.5 0.1 5.9 17.4 13.5 24.7

上海证券 5.7 0.3 5.7 17.5 13.6 24.8

渣打银行 5.4 ~ 5.9 17.9 13.1 24.5

瑞银 5.3 ~ 5.7 17.0 13.3 24.4

注: ~表示数据不可得.(完)