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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 22:16 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油和汽油裂解价差下滑,因需求疲弱

路透新加坡11月3日电---亚洲石脑油裂解价差周四下滑,汽油裂解价差降至五个月来的最低,因供应充沛,且中国对石化产品的需求不高.

新加坡轻质馏分油陆上库存触及六个月高位,因需求疲弱.据International Enterprise表示,截止11月2日,库存增加17.4%,达1,167.7万桶.

印度最近的石脑油招标显示市场进一步疲弱,11月和12月升水下降.

Oil and Natural Gas Corp以每吨升水9美元的价格售出3.5万吨11月23-24日从孟买装运的船货,买家为Mercuria;并以每吨升水19美元的价格售出相同规模11月23-24日从Hazira装运的船货,买家为道达尔.

日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格为每吨862.50美元.

12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌5.43美元至每50.10美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下滑0.68美元至每桶19.37美元.

汽油裂解价差下跌0.98美元,至每桶4.58美元,创6月17日所及4.38美元以来的最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 861.50/883.50 881.50 -19.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 93.43/93.63 95.64 -2.11

97号现货汽油GL97-SIN 118.30/118.50 121.20 -2.80

95号现货汽油GL95-SIN 113.68/113.88 116.58 -2.80

92号现货汽油GL92-SIN 112.80/113.00 115.69 -2.79

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 19.27/19.47 20.05 -0.68(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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