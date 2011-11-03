〔国际油市〕亚洲石脑油和汽油裂解价差下滑,因需求疲弱

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡11月3日电---亚洲石脑油裂解价差周四下滑,汽油裂解价差降至五个月来的最低,因供应充沛,且中国对石化产品的需求不高.
新加坡轻质馏分油陆上库存触及六个月高位,因需求疲弱.据International Enterprise表示,截止11月2日,库存增加17.4%,达1,167.7万桶.
印度最近的石脑油招标显示市场进一步疲弱,11月和12月升水下降.
Oil and Natural Gas Corp以每吨升水9美元的价格售出3.5万吨11月23-24日从孟买装运的船货,买家为Mercuria;并以每吨升水19美元的价格售出相同规模11月23-24日从Hazira装运的船货,买家为道达尔.
日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格为每吨862.50美元.
12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌5.43美元至每50.10美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF下滑0.68美元至每桶19.37美元.
汽油裂解价差下跌0.98美元,至每桶4.58美元,创6月17日所及4.38美元以来的最低.
油品 价格 上日价格 变动
2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 861.50/883.50 881.50 -19.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 93.43/93.63 95.64 -2.11
97号现货汽油GL97-SIN 118.30/118.50 121.20 -2.80
95号现货汽油GL95-SIN 113.68/113.88 116.58 -2.80
92号现货汽油GL92-SIN 112.80/113.00 115.69 -2.79
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 19.27/19.47 20.05 -0.68(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。