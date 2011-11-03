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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 21:50 BJT

〔美国热股〕雅诗兰黛上调获利预估并增加年度分红,股价大涨逾18%

路透11月3日电---美国化妆品公司雅诗兰黛(Estee Lauder)(EL.N)上调会计年度2012年获利预估,因化妆品和护肤品需求强劲提振该公司第一季的获利和营收预估.

该公司还表示将年度分红增加40%,并宣布将两股配一股.

周四盘初,雅诗兰黛大涨18.23%报119.21美元.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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