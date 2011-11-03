〔国际油市〕亚洲燃料油市场11/12月跨越价差触及逾18美元的纪录高位

路透新加坡11月3日电---亚洲燃料油市场周四强劲的点价兴趣推动前两月跨越价差进一步攀升,11/12月价差升穿每吨18美元,根据路透数据,此为近月合约的纪录高位.

11/12月合约大涨4美元,收报18.25美元,昨日劲扬2美元,但交投清淡,仅有15,000吨成交,价格在17.00-18.00美元.

一位交易商称,"目前11/12月交易纯粹受投机客主导,谁知道价格还会涨多高."

12/1月跨月价差也走强,收报每吨11.00美元,交投不旺,仅有10万吨成交,价格在10.75美元的高位.

180-cst和380-cst燃料油的现货价差也持于16和14美元以上的纪录高位,尽管新加坡库存连续第三周增加.

新加坡陆上燃料油库存增加2.86%,至五周高位1,851.6万桶,但该水平仍低于1,960万桶的周度平均水平.

市场仍缺乏符合规格的燃料油船货,因多数近期中东和印度出售的船用油等级燃料油要到12月才能到岸.

看起来12月供应基本面仍将坚挺,当月来自西方的供应迄今仅有约200万吨的订单,但Westport新订购了来自美国墨西哥湾的270,000船货.

0830 GMT,亚洲市场收盘时,11/12月跨月价差大涨4美元,至每吨逆价差18.25美元.1130 GMT买入价/卖出价为14.00/14.50美元.

12月裂解价差收窄0.40美元,报每桶较迪拜原油贴水2.23美元.1月裂解价差走强0.32美元至每桶贴水3.04美元.

180-cst燃料油回落2.78美元至每吨685.10美元.380-cst燃料油跌5.27美元至每吨676.35美元.180-cst燃料油的溢价攀升2美元,至16.13美元.380-cst燃料油溢价回落0.43美元,至14.38美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 684.90 685.30 685.10 687.88 -2.78 -0.40

现货380CST燃料油 FO380-SIN 676.20 676.50 676.35 681.63 -5.27 -0.77

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 691.00 693.00 692.00 697.00 -5.00 -0.72

380CST船用燃料油升水 14.80 16.50 15.65 15.38 0.27

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 16.00 16.25 16.13 14.13 2.00 14.16

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.25 14.50 14.38 14.80 -0.43 -2.87 (完)