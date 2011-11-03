〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走强,之前欧洲央行意外降息

* 欧洲央行意外降息後欧元跌至日低

* 英镑/美元脱离低位,在1.60美元之上有公司卖盘

* 英镑贸易加权指数上扬0.25%,报80.4

路透伦敦11月3日电---英镑兑欧元周四攀升,兑美元从两周低位反弹,受助于欧洲央行意外决定降息,这支撑风险资产.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至日低0.8574英镑,利率决定公布前为0.86英镑,令欧元势将跌至11月1日触及的低位0.8548英镑之下,且可能跌向10月4日低位0.85345英镑.

欧元/英镑欧洲汇市尾盘报0.8610英镑,下跌0.1%,交易商称在0.8630英镑和0.8650英镑有卖单.

欧元整日走势震荡,因市场臆测希腊政府接近倒台的边缘,且对救助计划进行的公投将可能被取消.

英镑兑美元GBP=D4尾盘上扬0.3%,报1.60美元,盘中跌至两周最低1.5876美元.

一旦跌穿55日移动均线切入位1.5880美元,英镑可能在1.5830美元附近获得部分支撑,此为10月初触及的低位1.5270美元至10月31日触及的近期高位升势的38.2%回档位.

上行方面,交易商称,在1.6050美元之上有公司卖盘,在100日移动均线切入位1.6124美元有一些阻力.英镑兑美元和欧元的强势扶助英镑贸易加权指数=GBP攀升0.37%,至80.5.

稍早强于预期的英国10月服务业采购经理人指数(PMI)公布後,英镑基本持稳.

尽管近期反弹,分析师称,英镑前景偏于下行,因英国智库国家经济社会研究院(NIESR)下调成长预期.

NIESR目前预期英国出现衰退的机率接近50%,这可能令英国央行未来数月进一步放宽政策的预期升温.央行将于下周召开政策委员会会议,料可能考虑进一步放宽政策.(完)

--编译 母红;审校 李军

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