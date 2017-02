IFR纽约11月3日电---周四早盘美国投资级别公司债市场迎来大量新债,承销商预计下周有重大事件发生,急于推出新债.

"如果你认为今日市场繁忙,则下周将有天壤之别."一银团经理表示.

"所有人在感恩节前都有大量交易要做,我们都尽力在本周完成交易."

尽管投资人有资金运作,但大量新债涌入以及希腊在欧盟成员国地位的持续不确定性预计将令新债定价折让回到10-25基点区间.

今日发债的企业包括Colgate-Palmolive Co (CL.N)、Xstrata Finance (Canada) Ltd、Mattel Inc MAT.N、Cargill Inc CARG.UL、Tucson Electric Power Co、Empresa de Energia de Bogota SA ESP等.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

