〔欧元债市〕德债下滑,因希腊软化公投立场且欧洲央行意外降息

* 德债下滑,因希腊软化公投立场

* 欧洲央行意外降息25个基点,至1.25%

* 对希腊的不确定性令非AAA评等债券承压

路透伦敦11月3日电---德债期货周四下滑,因希腊就最新救助方案举行公投的立场软化,无序违约的几率降低,且欧洲央行意外降息,令风险前景改善.

欧洲央行因应经济人气恶化而降息25个基点至1.25%後,两年期/10年期德债收益率曲线当日扩阔10个基点,报150个基点.

尽管希腊有迹象软化其公投立场,为二线国家公债提供了一些缓和,但在新任欧洲央行总裁德拉吉没有承诺增加央行购买公债计划後,这些公债仍承压.

希腊总理表示,如果反对党同意在议会支持协议,不需要举行公投.许多投资人认为公投是脱离欧元区的第一步,可能导致无序违约.

德债期货FGBLc1跌73个跳动点至136.84,盘中一度大跌逾一大点,支撑位料在10月至11月升势的38.2%回档位136.38.

德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann表示,"欧洲央行降息对风险意愿可能有长期影响,但我们仍预计年底前德债收益率可能创新低."

意大利10年期公债收益率周四回落3.5个基点,报6.183%,在德拉吉没有承诺增加央行购买公债计划後,该收益率仍在高位.

两年期德债收益率DE2YT=TWEB跌3个基点,报0.402%,10年期德债收益率DE10YT=TWEB升6.6个基点,报1.904%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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